Her yıl Ramazan ayında on binlerce vatandaşa Şıh Meydanı’nda iftar yemeği ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürmeye de devam ediyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Şahinbey Belediyesi, Ramazan ayında da yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ve gıda kolisi götürüyor. Belediye ekipleri, titizlikle pişirilen ve paketlenen iftar menüsünü, iftardan hemen önce vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

“Yemekleri vatandaşımızın evine götürüyoruz”

Her yıl Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi hanelere sıcak yemek ikramında bulunduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Her yıl Şıh Meydanı’nda on binlerce vatandaşımız ile birlikte iftarımızı açıp, teravih namazımızı kılıyoruz. Şıh Meydanı’na gelemeyen vatandaşlarımız içinde ekiplerimiz her gün iftar yemeği hazırlayıp evlerine götürüyor. Böylece vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan iftar yemeği sunabilmiş oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.