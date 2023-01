Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine destek olmak için 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan süt yemi dağıtımı gerçekleştirdi. Verilen desteklerden faydalanan kadın çiftçi ve hayvan yetiştiricileri ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

Şahinbey ilçesindeki çiftçilere yıllardır gübre, arpa-buğday tohumu, fide, zeytin fidanı, fıstık fidanı dağıtımı yaparak destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu desteklerine bir yenisini daha ekledi. Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine destek olmak için 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan süt yemi dağıtımı gerçekleştirdi.

“Çiftçilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin yanındayız”

Hayvan yetiştiricilerine destek olmak için 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan süt yemi dağıtım töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak 6 yıldır çiftçilerimize verdiğimiz destek 475 milyon lirayı aştı. Çiftçimizi ne kadar desteklersek aslında kendimize bakmış oluruz. Çiftçi üretecek ki, kazanacak ki millet kazanacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimiz her alanda çitçimize desteklerini devam ettiriyor. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan da Şahinbey Belediyesi olarak biz de çiftçilerimize her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu anlamda Şahinbey’imizde ekili alanımız yüzde 400 arttı. Ekilmeyen bir karış toprağımız kalmasın dedik, çok şükür kalmadı. Çiftçimize verdiğimiz desteklerle çiftçimizde gece gündüz demeden hakikaten çalışıyor. Bu destekler devam edecek. Bugün 7 bin ton yem dağıtacağız. Toplamda dağıttığımız yem da 38 bin tona ulaştı. Bugün dağıtacağımız yemin piyasa fiyatı ton başına 7360 lira biz çiftçimize bunu 3295 liradan veriyoruz. Nerdeyse yüzde 40’ına 45’ini geliyor. Yani bu çiftçimiz içinde önemli bir istek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çiftçilerimize bol bereketli, yağışlı bir yıl diliyorum" dedi.

12 milyon fide ve Fırat’tan su müjdesi

Programda 12 milyon fide dağıtacakları müjdesini de veren ve çiftçiler için Fırat’ın suyunu Şahinbey’e getirecek bir proje üzerinde çalıştıklarını da ifade eden Tahmazoğlu, "Fide dağıtımına devam edeceğiz. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Fidelerimizi aldık. Bu yıl da yine 12 milyona yakın fide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yerli tohum, yerli fide. Geçen yıl çiftçimiz bundan gerçekten güzel para kazandı, inşallah bu yıl da kazanır. Bölgemiz meyve, sebze deposu oldu. Sadece Gaziantep değil, Güneydoğunun nerdeyse deposu durumuna geldik. Hakikaten çiftçimize her alanda desteğimizi verdik. Bir desteğimiz kaldı. İnşallah şu Fırat’ın suyunu da Antep’e getirmek. Rabbim inşallah onu nasip eder de çiftçilerimize o desteği de verdiğimiz zaman artık ekilecek yer kalmadı biliyorsunuz. Ürün artışı yapmamız gerekiyor. Tek bir eksiğimiz o kaldı. Yani kuraklık riskini ortadan kaldırmamız lazım. Allah aslında suyu vermiş bize, 40 kilometre ilerimizde akıyor. O suyu buraya getirdiğimiz zaman kuraklık riski kalkacak ürün yüzde 500 artış sağlayacak. Bu çok önemli bir şey. İnşallah bu da gündemimizde. Bir bu kaldı. Bunu da yaptıktan sonra çiftçimizin yüzü daim gülecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinden Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür

Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu desteğe kadın çiftçi ve hayvan yetiştiricileri teşekkür etti. İnci Yılmaz isimli kadın hayvan yetiştiricisi, "Ben yaklaşık 7 yıldır büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu süreçte biz kendi çabalarımızla bir yere kadar gelebiliyorduk ama sonrasında Şahinbey Belediyesi’nin destekleri başladı ve biz bu desteklerle ayakta durduk. Belediye Başkanımızı Mehmet Tahmazoğlu’nun bize sunmuş olduğu yem, gübre, mazot gibi desteklerden faydalandık. Başkanımız sağ olsun her konuda bize yardım oldu" derken, Serpil Özdemir ise "Belediyemizin bize vermiş olduğu hayvan desteğinden ben de faydalandım. Ayrıca hayvanlarımızı sağmakta güçlük çekiyorduk ve bu konuda da belediyemiz bize süt sağım makinesi desteği verdi. Son dönemlerde yemler çok pahalandı ve belediyeden yem desteği geldi. Allah razı olsun başkanımızdan ve belediyemizden" diye konuştu.