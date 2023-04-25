“Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projesiyle bugüne kadar aralarında öğrencilerin de bulunduğu 144 bin 665 kişiyi ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediyesi gazi torunlarını ecdadıyla buluşturmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile bu güne kadar 144 bin 665 öğrenci ve vatandaşı ecdadıyla buluştururken, bu yıl ki seferlerle bu sayıyı 180 bin 17 ye çıkaracak. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale’de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, kurum müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Allah şehitlerimizden razı olsun"

Şehitlerin sayesinde böylesi güzel bir vatanda sahip olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki yatırımlarımızla gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projemizin ilk Çanakkale ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da oradaydı ve gençlerimizle bir araya gelerek onları tebrik etmişti. Bu yılda projemizi devam ettiriyoruz ve 180 bin gencimizi Çanakkale’ye götürüyoruz. Diğer illerden de Çanakkale’ye öğrenci getiren kurumlar var. Ancak bizim projemiz onlardan çok farklı. Biz gençlerimizi uçakla Çanakkale’ye götürüyoruz ve yaklaşık 14 saat Çanakkale’de kalarak, şehitlikleri ziyaret ediyorlar. Ancak diğer illerden gelenler otobüsle geldiği için Çanakkale’de ancak 4-5 saat kalabiliyorlar. Ayrıca öğrencilerimizin sabah, öğlen ve akşam yemekleri de belediyemiz tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimize 1 lira dahi harcatmıyoruz. Biz gençlerimizi çok seviyoruz. Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Alan Başkanlığı ile görüşüp 4 tane şehitliği ihya ettik. Allah onlardan razı olsun. Bizler için canlarını feda ederek bizlere böyle güzel bir vatan bıraktılar. Bizde onların torunları olarak, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kendimizi çok şanslı hissediyoruz

Şahinbey Belediyesi’nin eğitime her zaman destek olduğunu ifade eden Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç “Şahinbey Belediyemizin eğitime yaptığı devasa projelerin başında gelen ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ projesi ile şimdiye kadar 145 bine yakın gencimiz Çanakkale de ecdadıyla bir araya geldi. Şahinbey Milli Eğitim ailesi olarak kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çünkü bize bizden daha yakın olan bir başkanımız var. Başkanımıza gençlerimiz adına hangi proje ile gitsek geri çevrildiğini görmediğimiz gibi taleplerimiz en kısa süre içerisinde karşılanarak gençlerimize sunuluyor. Başkanımıza gençlerimize hediye etmiş olduğu spor ayakkabısı, bisiklet, tablet ve kitaplardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.