Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynayan ve bozuk ürün satan zincir marketlere kapatma cezası verileceğini, ihlalin tekrar edilmesi durumunda ise ruhsatın iptal edileceğini açıkladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TGRT Haber’de yayınlanan ’Cem Küçük İle Günaydın Türkiye’ programına konuk oldu. Programda hayata geçirdikleri projeleri anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tamamen borçsuz bir belediye olduklarını ve devlete de hiçbir vergi borçları bulunmadığını vurguladı.

Tahmazoğlu hayata geçirdikleri dev projeleri sıraladı, vatandaşa ucuz et market müjdesi verdi

Progamda konuşan Tahmazoğlu, ilçeye kazandırdıkları Millet Cami, Akkent Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Yeşilvadi Millet Bahçesi, Şahinbey Tünelleri, Akkent Spor Köyü, Geleneksel Sporlar Merkezi gibi çok sayıda dev proje ile ilgili de bilgi verdi. Tahmazoğlu, yakın zamanda vatandaşlara uygun fiyatlı et ulaştırmak için belediye olarak et market açacaklarını da duyurdu.

Bozuk ürün satan marketler kapatılacak

Tahmazoğlu, son günlerde gündem olan zincir marketlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Şahinbey’de zincir marketleri aralıksız ve sıkı bir şekilde denetlediklerini söyleyen Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynayan ve bozuk ürün satan zincir marketlere kapatma cezası verileceğini, ihlalin tekrar edilmesi durumunda ise marketin ruhsatının iptal edileceğini açıkladı.

"Halkın sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Mehmet Tahmazoğlu, "Halkın sağlığını korumak belediyemizin asli görevleri arasında. Özellikle bozuk ürün satan, son kullanma tarihi geçen ürün satan iş yerleriyle ilgili bizim tavizimiz yok. Halkın sağlığıyla kimse oynayamaz. Bu konuda meclis kararı aldık ve tebligat da yaptık. Yarından itibaren bozuk ürün satan market veya iş yeri tespit edersek 3 gün kapatma cezası vereceğiz. Aynı ihlal ikinci kez yapılırsa 1 hafta, üçüncü kez yapılırsa da ruhsatını iptal edip şubeyi tamamen kapatacağız. Bu konuda hiç affımız yok, kesin kararlıyız. Halkın sağlığı bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.