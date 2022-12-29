Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ilçedeki denetimleri sıklaştırdı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ilçedeki denetimleri sıklaştırdı.

Restoranlar, büfeler ve kafelerde denetimlerde bulunan ekipler, işletmelerin mevzuata uygunluğunu ve hijyen koşullarını inceledi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için denetimlerde bulundu. İş yerleri, lokantalar, kafeler gibi halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi ve satışı yapan, tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi.

Usulsüzlüğe izin yok

Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uygulayacaklar.

Denetimlerde; tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Yeni yılla birlikte denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şarküterilerde, kuruyemiş dükkânlarında, manav ve marketlerde vs diğer iş yerlerinde görmüş olduğu aksaklıkları, eksikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikâyetlerini mutlaka Alo 153 Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

“Denetimler kararlılıkla devam edecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını belirterek, “İşyerleri, restoran, kafelerde denetim yaparak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. İlçemiz de; 365 gün zabıtalarımızın denetimleri devam ediyor. Denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. 2022 yılının son günü ve yeni bir yıla başlıyoruz. Öncelikle 2023 yılının hem ülkemiz için, hem dünya için barış, mutluluk, huzur ve hayır getirmesini diliyorum” dedi.