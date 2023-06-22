Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Şahinbey belediyesi 24-25 Haziran’da Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni Gaziantep’e getiriyor.

Düzenlediği sportif faaliyetler ve spor tesisleriyle şehre ve Şahinbey’e spor anlamında önemli bir ivme kazandıran Şahinbey Belediyesi, 24-25 Haziran tarihlerinde Akkent Spor Köyü’nde yağlı güreşin şampiyonlarını ve daha birçok şampiyon adayını ağırlayacak.

“Ata sporumuzu Şahinbey’de tanıtacağız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu düzenlenecek dev organizasyon için hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk. Özellikle gençlerimizin spor yapması adına, onlara bisiklet ve spor ayakkabısı hediye ediyoruz. İlçemizin çeşitli yerlerinde kurduğumuz spor tesisleri ve parklarımıza kurduğumuz spor aletlerimiz ile her yaştan vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 24-25 Haziran tarihlerinde de Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu iki gün boyunca vatandaşlarımıza ata sporumuzu daha yakından tanıtacağız. Vatandaşlarımızın Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ilgi göstereceğine inanıyorum” dedi.