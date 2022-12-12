Üniversite öğrencilerine 1. eğitim döneminde 3 bin TL nakdi destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ikinci dönemde de ilave 3 bin TL nakdi destek sağlanacağının müjdesini verdi.

Üniversite öğrencilerine 1. eğitim döneminde 3 bin TL nakdi destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ikinci dönemde de ilave 3 bin TL nakdi destek sağlanacağının müjdesini verdi.

Dönem başında 22 bin 319 üniversite öğrencisine 3’er bin TL nakdi destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gelen talepleri geri çevirmeyerek ikinci dönemde de üniversite öğrencilerine 3‘er bin TL nakdi destekte bulunacağı müjdesini verdi.

"Gençlerimiz ile geleceğe yürüyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Gençlik Merkezimizde vermiş olduğumuz eğitimlerden ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ diyerek 145.000 Çanakkale’ye düzenlediğimiz uçak seferlerine kadar öğrenci kardeşlerimizin yanında olduk. Öğrencilerimizin daha fazla kitaba ulaşabilmeleri için inşaatına başladığımız 10 futbol sahası büyüklüğündeki 40 bin m2’lik Şahinbey Millet Kütüphanemizin inşaatını tüm hızı ile sürdürüyoruz. Onların şahsi kütüphanelerini oluşturabilmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına 14 bin 300 kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemi döneminde eğitimden uzak kalmamaları için 52 bin tablet, spor ile iç içe daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için 44 bin bisiklet, 908 bin spor ayakkabısı dağıttık. Eğitime vermiş olduğumuz destek ile gençlerimizle birlikte geleceğe yürüyoruz” dedi.

"Öğrencilere bir kez daha 3 bin TL nakdi destek"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin isteği doğrultusunda ikinci dönemde üniversite öğrencilerine 3 bin TL nakdi destek verileceği müjdesini vererek “Şahinbey Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu aile bilinci ile öğrenci kardeşlerimizin eğitim gördüğü şehirlerde onlarla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, Balıkesir, Manisa, Bursa ve Konya’da öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu buluşmalarda eğitim öğretim dönemi başında yapmış olduğumuz 3 bin TL nakdi desteğin onların hayatını ne kadar kolaylaştırdığını gençlerimizden dinledim. Düzenlediğimiz bu buluşmalarda yine öğrenci kardeşlerimizden gelen yoğun talep üzerine ikinci dönemin başında yani Şubat ayında öğrenci kardeşlerimize 3 bin TL daha nakdi destek sağlama kararı aldık. Bu desteğimizin öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.