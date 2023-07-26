Şahinbey Belediyesi daha sağlıklı bir nesil için çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği spor organizasyonlarına bir yenisi daha ekleyerek U12 Futbol turnuvası düzenliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından çocukların tatilini verimli geçirebilmelerini sağlamak ve aynı zamanda onlara sosyalleşme ortamı hazırlamak amacıyla Akkent Spor Köyü’nde düzenlenen U12 Futbol Turnuvası kıyası mücadelelere sahne oluyor. Düzenlenen turnuvaya 12 takımdan 240 sporcu katılıyor.

“Herkesin spor yapmasını istiyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin mutlaka spor yapması gerektiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmaları için önemli destekler veriyoruz. Akkent Spor Köyümüzde Okçuluk’tan Basketbol’a kadar birçok dalda sportif faaliyetler düzenliyoruz. Şimdi de spor kulüplerinin ve futbol okullarının 12 yaş gruplarını kapsayan U12 futbol turnuvası düzenliyoruz. Düzenlenen turnuvada takım sayısına göre gruplar oluşturulurken, grubun başarılı ilk iki takımı bir üst tura yükselecek. Maç kadroları 8 kişiden oluşuyor ve oyuncu değişimi sınırsız. Sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.