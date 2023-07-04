Şahinbey Belediyesi’nin dev projelerinden birisi olan tünel projesinde çalışmalar tüm hızla sürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Gaziantep’e kazandırdığı dev projelerinden olan tünel projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu tünel çalışmasını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"25 Aralık’ta hizmete açacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tünel çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Şehrimizin trafik problemine yeni bir çözüm üretecek olan tünel çalışmamızın inşaat çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tünel çalışmamızda 221 metre derinliğe ulaştık. Yükseklik olarak ise zeminin 36 metre altına kadar indik. Tünel açma çalışmasında makinelerimiz ortada buluşarak tünel açma çalışmasını tamamlayacak. Yapılan çalışma sonrasında Şehreküstü’yü, YeşilVadi Bulvarı’na bağlamış olacağız. Böylelikle yarım saat sürecek olan ulaşım 1 dakikaya inecek. Vatandaşlarımız yolda geçirecekleri zamanı sevdikleri ile geçirecek. Yolumuz 25 Aralık’ta inşallah hizmete açılacak. Tünellerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.