Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir Şahinbey için 7 gün 24 saat çalışıyor. Şahinbey Belediyesi caddeler, sokaklar, mahalle araları, parklar, semt pazarları ve kamu kuruluşlarına temizlik konularında destek vermeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir Şahinbey için 7 gün 24 saat çalışıyor. Şahinbey Belediyesi caddeler, sokaklar, mahalle araları, parklar, semt pazarları ve kamu kuruluşlarına temizlik konularında destek vermeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz, yaz-kış demeden 24 saat görev yapıyor. Rutin temizlik çalışmalarıyla birlikte diğer temizlik uygulamalarını da sürdüren Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokakların, çöp konteynerlerinin ve parkların hijyenik olmasına oldukça dikkat ediyor.

’’Her saat görev başındalar’’

Şahinbey genelinde sabahın erken saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları daha sonra yolların yıkanması ile devam ediyor. Rutin çöp toplama işleminin yapılmasından sonra modern yıkama ve dezenfekte aracı, konteynerleri yıkayarak halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırıyor. Mahallelerde, halk pazarlarının kurulduğu sokak ve caddelerin temizliğine büyük önem veren Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, akşam saatlerinde pazarın toplanması ile başlayan temizliğe, gece geç saatlere kadar yıkama işlemiyle devam ediyor.

’’Parklar özenle temizleniyor’’

Park alanlarındaki çöplerin toplanması ile birlikte sürekli temizliğini yapan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parkların içini ve çevresini de önemsiyor. Çöp toplama işlemi haricinde park alanlarının genel sulama ve bakım işlemlerini de yapan ekipler, geleceğimiz olan çocukları, sağlık tehditlerinden mümkün oldukça uzak tutmaya çalışıyor.

’’Temizliği önemsiyoruz’’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, temizliğe önem veren bir anlayışı benimseyerek çalıştıklarını belirterek, ’’Çöp konteynerlerinin içinde oluşan sinekler ve diğer zararlı böceklerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından çöp konteynerlerine atılan evsel atıklar, çevreye pis koku yaymakta ve bu kokular vatandaşlarımızı rahatsız etmekte, ayrıca haşereler de barındırmaktadır. Konteynerlerde uyguladığımız bu dezenfekte ile hem pis kokuları gidermiş, hem de haşerelerle mücadele etmiş oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak sokak, cadde ve mahallelerimizde çevre temizliğini önemsediğimiz gibi, atıkların ayrışması, doğanın ve geleceğimizin korunması adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere herkesin, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir Şahinbey için düşünce ve katkılarını önemsiyoruz. Okullarımızın ve çevre ile ilgili araştırma yapan kuruluşların, atıklardan doğru yararlanma yönündeki çabalarını destekliyoruz. Temizlik, atığı toplamakla sona ermiyor. Her attığın doğadan yok olacağı süreye kadar zararlı duruma gelmemesi için de ayrı bir çalışma gerekiyor’’ diye konuştu