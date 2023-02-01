Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, önderliğinde yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, önderliğinde yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 14 maddenin 8’i İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 6’sı ise Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilerek meclise sunuldu.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 06 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.