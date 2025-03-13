Ramazan ayını, farklı bir atmosferde yaşanması için çeşitli etkinlikleri hayata geçiren Şahinbey Belediyesi, kurduğu Ramazan Sokağı yoğun ilgi görüyor. Gaziantep’e özgü hediyelik eşyalar, oyuncakların ve yemeklerin satıldığı sokak, vatandaşların akınına uğruyor.

Şahinbey Belediyesi Şahinbey Millet Camii Külliyesi avlusuna kurduğu Ramazan Sokağı vatandaşları eski Ramazan kutlamalarına doğru yolculuğa çıkarıyor. Şehrin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar Ramazan Sokağı’nda gönüllerince alışveriş yapıp aileleriyle birlikte hoşça vakit geçiriyorlar.

Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Ramazan Sokağı’na stant açan esnaf, vatandaşların stantlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ramazan ayının sevinci, heyecanı ve coşkusu Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi’nde yaşanıyor. Şehrin her yerinden camiyi görmeye geliyorlar. Bu sırada Ramazan sokağını da geziyorlar. İftar sonrası geceler, gündüz gibi canlı ve hareketli geçiyor. Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılım fazla olunca Ramazan Sokağı da da cıvıl cıvıl oluyor, renkleniyor. Aileler çocuklarıyla gelerek gönüllerince eğleniyorlar. Herkes çok memnun. Bizlere bu imkanı tanıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.