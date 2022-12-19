Şahinbey Belediyesi, kolluk kuvveti ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençlerin umudu olmayı sürdürüyor. Gaziantep’te çok sayıda genç fiziki yeterlilik sınavlarına, Şahinbey Belediyesi’nin açtığı Fiziki Yeterlilik Kurslarında hazırlanıyor.

Şahinbey Belediyesi, kolluk kuvveti ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençlerin umudu olmayı sürdürüyor. Gaziantep’te çok sayıda genç fiziki yeterlilik sınavlarına, Şahinbey Belediyesi’nin açtığı Fiziki Yeterlilik Kurslarında hazırlanıyor.

Gaziantep’te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Özel Harekat Polisliği (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik Sınavı, Astsubay ve Subay Fiziki Yeterlilik Sınavı, Bölge Klasman ve Ulusal Hakemlerin Fiziki Yeterlilik Testlerine ve Spor Liselerine Akkent Spor Köyü’nde hazırlanan gençler profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyorlar.

Adaylar yoğun ilgi gösteriyor

Şahinbey Belediyesi tarafından ücretsiz verilen POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) PMYO-MSÜ fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kurslarına adaylar yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrencilerden gelen talepleri önemsediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimlerin uzman eğitmenler tarafından verildiğini ifade ederek, “Özellikle eğitime yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk. Akkent Spor Köyü içerisindeki tesislerimizde gençlerimiz hayatlarına yön vermek için Fiziki Yeterlilik Kursuna katılıyorlar. Ücretsiz ve profesyonel hocalarımız eşliğinde sınavlara hazırlanan gençlerimize bizler de Şahinbey Belediyesi olarak destek oluyoruz. 2017 yılında başlattığımız projemizden şimdiye kadar 3.590 öğrencimiz faydalandı. Bu yıl ise öğrencilerimiz sınava hazırlanmak için Fiziki Yeterlilik Kurslarına gelmeye devam ediyor. Onlarında daha önceki öğrencilerimizde olduğu gibi başarılı olarak, istedikleri yerlerde eğitimlerine devam edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz

Akkent Spor Köyü’nde zorlu parkurlarda sınavlara hazırlanan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Hayatımıza yön verecek bir sınava hazırlanıyoruz. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizlere ücretsiz kurslar veriyor. Burada profesyonel hocalar eşliğinde sınavlara hazırlanıyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz ” dediler.