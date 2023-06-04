Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına girecek öğrencilerin sıralarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıtarak onlara sürpriz yaptı.

Eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerle her zaman yanlarında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda da onları yalnız bırakmadı. Sınav öncesinde Şahinbey Belediyesi çalışanları öğrencilerin masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler bırakılırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

“Gençlerimiz bizim için çok değerli”

Sınavda öğrencilere başarılar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlar bu ülkenin geleceği. LGS öncesinde onların heyecanına ortak olduk. Sınav öncesinde masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıttık. Sınav esnasında gürültüden rahatsız olmamaları için zabıta ekiplerimiz sınav bitene kadar okul çevrelerinde bulunarak gürültü yapanları uyardı. İnşallah tüm gençlerimiz istedikleri okulları kazanarak başarılarını sürdürürler” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Sınava giren öğrenciler ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Eğitime verdiği destekler sayesinde birçok alanda başarıyı yakalama imkanına sahip olduk. LGS sınavında da masalarımıza geldiğimizde başkanımızın bizlere sürprizi ile karşılaştık. İçerisinde su, kek ve meyve suyunun bulunduğu paketler dağıtılmıştı. Çok ince bir davranışta bulundu. Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Zabıta görev başındaydı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de LGS sınavının yapıldığı okulların çevrelerinde görev alarak gürültü yapılarak öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına izin vermedi. Gürültü yapan vatandaşları uyaran Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, sınav bitene kadar öğrencilerin yanında oldu.