Şahinbey Belediyesi dün yağan kar yağışına tuzlama, yol açma araçları ve temizleme ekipleri ile anında müdahale ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Şahinbey Belediyesi dün yağan kar yağışına tuzlama, yol açma araçları ve temizleme ekipleri ile anında müdahale ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri dün şehri etkisi altına alan kar yağışı anında müdahale ederek kar temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde yaptı. Ekipler, Şahinbey’in ana arterlerinde yapılan temizleme çalışmaları ve şehir içi trafiğinin sorunsuz bir şekilde akışını sürdürmesi için de buzlanmaya karşı solüsyon ve tuz serpme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürerek araç trafiğinde önemli bir rahatlama sağladı. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için küreme çalışması gerçekleştirdi.

24 saat görev başındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Şehrimize beklenen kar yağışı gerçekleşti. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yağan kardan olumsuz etkilenmemesi için 83 aracımız 117 personelimizle sahadayız. Hava şartlarına göre tuzlama, sıyırma ve solüsyon çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın olumsuz hava nedeniyle mağdur olmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şoförler tedbirlerini almalı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, araç kullanan sürücülere de uyarıda bulunup, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı trafikte dikkatli olmalarını isteyerek “Karlı havalarda mutlaka kar lastiği takarak yollara çıkılması ve kar lastiği olmayanlarında zincir takması gerekiyor. Şoförlerimizin ayrıca trafik kurallarına uymasını istiyoruz. Can ve mal kaybının olmaması açısından bunlar önemli. Bir vatandaşımızın canı bizler için büyük önem arz ediyor. İnşallah kazasız belasız bir kış geçiririz” diyerek sözlerini tamamladı.