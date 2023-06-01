Şahinbey Belediye Meclisinin Haziran Ayı 1. Birleşimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığı’nda saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 20 maddenin 15’i İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 5’si Plan Bütçe Komisyonu’na, havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 06 Haziran 2023 Salı günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.