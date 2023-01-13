Şahinbey Belediyesi üretimin artması için altı yıldan bu yana çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek 7 bin ton hayvan yemi desteği için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi üretimin artması için altı yıldan bu yana çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek 7 bin ton hayvan yemi desteği için protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verilen desteğin toplum geneline yansıyacağını belirterek “Kırsal kalkınmada Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar Türkiye’ye örnek olan uygulamalar. Çiftçilere ve Hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz sanayi kentiyiz ama kırsalda da azımsanmayacak nüfusa sahibiz. Özellikle sanayide çalışan vatandaşlarımızın annesi-babası köyde ve kırsal mahallelerde oturuyor. Bu vatandaşlarımızın irili ufaklı tarım alanları var. Belediyemizin de destekleri ile çiftçilerimizi de motive ederek, ekilmeyen topraklar ekonomiye kazandırıldı. Çiftçimize üreticimize verilen her destek tüketiciyi rahatlatıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"Yetiştiricilerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destek olmaya devam ettiklerini belirterek “Bildiğiniz geçtiğimiz yıl ve önceki yıl zorlu bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemi sürecinde gördük ki tarım, ulaşım sektörü ve tedarik zinciri çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize tohum, gübre, yem, fide ve canlı hayvan gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey İlçesi’nde ekilmeyen bir karış alan bırakmayacağız diye bir hedef koyduk. Altı yıl önce desteklere başladığımızda ekili alan miktarı 80 bin dekar iken, 300 bin dekara çıktı. Şuanda ekilmeyen bir alan kalmadı. Tarım sektörü önemli ve stratejik bir sektör bu alanın mutlaka desteklenmesi lazım. Hükümetimiz bu alanda çiftçilerimize birçok destekte bulunuyor. Bizde yerelde bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan da Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu verdiğimiz desteklerinde karşılığını görüyoruz. Hem üretim hem de şehirden göç anlamında önemli değişimleri görüyoruz. Geçtiğimi yıl Ekim-Kasım ayı içerisinde çiftçilerimize gübre ve tohum desteğinde bulunduk. Şimdide imzalayacağımız protokolle hayvan yetiştiricilerimize 7 bin ton, yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olan bir destek sunacağız. Alımları toptan aldığımız için uygun alıyoruz ve çiftçilerimize verirken de yüzde 50’sini biz karşılıyoruz. Çiftçi piyasa fiyatının yaklaşık olarak yüzde 45’ini ödemiş oluyor. Desteklerinden dolayı Valimiz Davut Gül’e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Hayrettin Çiçek’e, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Hayvancılık için önemli bir destek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, verilen hayvan yemi desteğinin önemine dikkat çekerek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Şahinbey Belediyemiz bugüne kadar kendi bütçesinden çiftçilere verdiği destek 500 milyon TL’yi buldu. Toplamda ise verilen destek 1 milyar TL’nin üzerinde. Bu destek bizim için çok önemli. Hayvancılıkta olmazsa olmazımız yem. Şahinbey Belediye Başkanımız küçükbaş ve büyükbaş hayvan için Şahinbey İlçesinde bulunan tüm hayvancılık işletmelerine yem desteğinde bulunuyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.