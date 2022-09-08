Şahinbey belediyesi tarafından 09-11 Eylül tarihleri arasında Şahinbey Parkı’nda düzenlenecek 5. Uluslararası Folklor Festivaline 11 ülke katılırken, üç gün sürecek olan festivalde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Şahinbey belediyesi tarafından 09-11 Eylül tarihleri arasında Şahinbey Parkı’nda düzenlenecek 5. Uluslararası Folklor Festivaline 11 ülke katılırken, üç gün sürecek olan festivalde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Şahinbey Belediyesi’nin, Öğreten Adımlar Topluluğu ile birlikte organize ettiği 12 Ülkenin katılacağı 5. Uluslararası Folklor Festivaline Kubat, Buray ve Madrigal birbirinden güzel şarkıları ile Gazianteplilere müzik ziyafeti verecekler. 09-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Folklor Festivalinin açılış günü olan 09 Eylül’de Kubat, 10 Eylül’de Buray ve festivalin son günü olan 11 Eylül’de ise gençlerin çok sevdiği Madrigal sevenleri ile bir araya gelecek.

11 ülke katılıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çok önemli ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağız. Geçtiğimiz günler içerisinde 10 şehirden 800 öğrencinin katıldığı Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Birinciliği’ne ev sahipliği yapmıştık. Şimdi ise 11 ülkenin katılacağı 5. Uluslararası Folklor Festivaline ev sahipliği yapacağız. Şahinbey Parkı’nda 09-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde ayrıca Kubat, Buray ve Madrigal’de değerli şarkıları ile festivale renk katacaklar. Cuma günü başlayacak olan festivale tüm Gaziantepli vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.