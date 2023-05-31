Şahinbey Belediyesi tarafından YeşilVadi Millet Bahçesi içerisine yaptırılan Şahinbey Geleneksel Sporlar Tesisinin çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Akkent Spor Köyü’nün ardından Gaziantep’e dev bir spor tesisi daha kazandırıyor. 90 bin m2 inşaat alanına sahip olan ‘Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tahmazoğlu inşaat çalışmaları ilgili bilgi aldı.

Önemli bir tesis

Gaziantep’e modern ve büyük bir tesis kazandıracaklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezimiz, Gaziantep ve Türkiye için önemli bir tesis olacak. Toplamda 90 bin metrekareye yaptığımız tesisimizde Binicilik’in yanı sıra Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş olmak üzere birçok dalda spor yapılabilecek. Ayrıca; han çadırlarımızda müzemiz olacak ve burada özellikle Orta Asya mutfağından sunumlar olacak. Gençlerimize ikramlarda bulunacağız. Burası çok büyük bir tesis olacak. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine açmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Tesisin özellikleri

YeşilVadi Millet Bahçesi içerisindeki 90 bin m2 alana inşa edilen Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi’nde 12 adet Han Çadırı, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş sporları eğitimleri verilecek. Tesiste ayrıca 900 kişilik tribün, 9 tane Misafirhane, Müze, Kütüphane, Kostüm ve Fotoğraf Alanı, Deri ve Keçe Atölyesi, Orta Asya Türk Mutfağı, Grup Çalışma Odaları, Özel Grup Çalışma Salonu, Gaziantep Mutfağı, Kafeterya, Restoranlar, VIP Localar, Atlı sporlar için atların kalacağı 101 adet boks alanı ve mescitler bulunacak.