Engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği aktiviteler ile büyük beğeni toplayan Şahinbey Belediyesi, Görme Engelliler Derneği üyeleri ile buluştu.

Engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği aktiviteler ile büyük beğeni toplayan Şahinbey Belediyesi, Görme Engelliler Derneği üyeleri ile buluştu.

Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde organizasyona Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Genel Başkanı Mehmet Necmettin Aysel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda örgülü oyuncak ve kokulu sabun kurslarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen görme engelli vatandaşlar, önce sabun yaptılar, ardından da türküler söylediler.

“Başkanımız her zaman yanımızda”

Şahinbey Belediyesi’nin kendilerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Genel Başkanı Mehmet Necmettin Aysel, “Öncelikle her zaman engellilere destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Derneğimizin kadın üyelerinin de Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’ndeki kursları yapabileceğini düşündüğümüz için buraya ziyarete geldik. Öncelikle engel insanın zihninde başlar. Bizler, imkânlar verildiğinde bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunabiliriz” dedi.

İnsanların istediği takdirde her şeyi başarabileceğine dikkati çeken Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği üyesi Tolgahan Bozbulut, “Derneğimizde mozaik işleri gibi, insanların kendilerini geliştirmesi adına çok güzel etkinlikler yapılıyor. İnsanoğlunun zihni çok gelişmiştir ve başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Biz engeli kendi önümüze koyarsak engelli olmak bizim için engel olur. Ama bunu zihnimizde aşarsak yapamayacağımız hiçbir şey yok” diye konuştu.