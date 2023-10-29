Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle ve vatandaşlara bayrak dağıtımı ile kutladı.

Şahinbey Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile masa tenisi, E-spor ve Bocce turnuvası düzenledi. Akkent Spor Köyü’nde ve Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan spor faaliyetlerine yarışmacılar kadar vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Şahinbey Belediyesi ayrıca 16 Türk devletini temsilen Şahinbey’de 16 ayrı noktada yılın 365 günü olduğu gibi Cumhuriyetin 100. Yılında da dev Türk Bayraklarını dalgalandırdı. Öte yandan vatandaşlara ve esnafa belediye hizmet binası önünde bayrak hediye edildi.

“324 sporcu katıldı”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Cumhuriyet’in 100. yılını bir kez daha kutlayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı şanlı Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. 29 Ekim, tarih boyunca esaret görmemiş, esir edilemez, onurlu bir halkın yeniden ayağa kalkışı, küllerinden yeniden doğuşunun adıdır. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal’in etrafında kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetin kurulması, dünya tarihinde ender görülen bir başarıdır. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını yaptığımız çeşitli sportif etkinliklerle kutladık. Sportif faaliyetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden sağlıklı gelişimi adına çok değerli. Bu nedenle spor alanında yatırımlarımızı sürdürüyor, yaptığımız her yatırımı geleceğimize yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akkent Spor Köyü’nde ve Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’mizde yapılan spor faaliyetlerine yüzlerce sporcu katıldı. Spor alanlarımızda bir araya getirdiğimiz gençlerimiz spor yoluyla sosyalleşme, yaşıtlarıyla daha fazla paylaşım fırsatı elde etmiş oluyor. Düzenlediğimiz sportif faaliyetlerin yanı sıra vatandaşlarımıza evlerine ve iş yerlerine asmaları için bayrak hediye ettik. Bu tür faaliyetlerde ve organizasyonlarda bizlerin her zaman yanında olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ve federasyonlarımızın il temsilcilerine yürekten teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kez daha kutluyorum” dedi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara Şahinbey Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.