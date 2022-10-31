Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı.

Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı.

Şahinbey Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile okçuluk, E-spor ve masa tenisi yarışmaları düzenledi. Akkent Spor Köyü’nde ve Yeşil Vadi Millet Bahçesi’nde yapılan spor faaliyetlerine yarışmacılar kadar vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinliklerine 645 sporcu katıldı.

645 sporcu katıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Cumhuriyet’in 99. yılını bir kez daha kutlayarak “Sportif faaliyetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden sağlıklı gelişimi adına çok değerli. Bu nedenle spor alanında yatırımlarımızı sürdürüyor, yaptığımız her yatırımı geleceğimize yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 99. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akkent Spor Köyü’nde ve Yeşil Vadi Millet Bahçemizde yapılan spor faaliyetlerine 645 sporcu katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Spor alanlarımızda bir araya getirdiğimiz gençlerimiz spor yoluyla sosyalleşme, yaşıtlarıyla daha fazla paylaşım fırsatı elde etmiş oluyor. Bu tür faaliyetlerde ve organizasyonlarda bizlerin her zaman yanında olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ve federasyonlarımızın il temsilcilerine yürekten teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 99. yılını bir kez daha kutluyorum” dedi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara Şahinbey Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.