Şahinbey Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market aracılığıyla, çölyak hastalarına 74 çeşit glutensiz gıda desteğine devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market aracılığıyla, çölyak hastalarına 74 çeşit glutensiz gıda desteğine devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarına sosyal market üzerinden 74 parça glutensiz gıda desteğinde bulunuyor. Sosyal Market içerisindeki glutensiz ürünler bölümünden faydalanan 750 çölyak hastası Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

’’Hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum’’

Şahinbey Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına her zaman destek olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak sosyal marketimiz aracılığıyla 10.700 ailemize sosyal destek sağlıyoruz. Ayrıca yine sosyal marketimiz içerisinde oluşturduğumuz glutensiz sosyal market aracılığıyla da glutensiz 74 çeşit ürünü ihtiyaç sahibi ailelerimize hediye ediyoruz. İçerisinde ekmekten, top kek, bisküvi ve una kadar piyasada satılmayan 74 çeşit ürün bulunuyor. Piyasada bulunmayan bu ürünleri çölyak hastalarımıza sosyal marketimiz aracılığıyla sunuyoruz. Böylelikle çölyak hastalarımız glutensiz ürünlere ulaşarak bu imkanlardan faydalanmış oluyorlar. Şahinbey Belediyesi olarak hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” dedi.