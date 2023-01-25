Şahinbey Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatilini daha verimli ve eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlenen çocuk şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Şahinbey Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatilini daha verimli ve eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlenen çocuk şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 21-29 Ocak tarihleri arasında açık olacak olan Çocuk Şenliği’nde çocuklar şişme oyun gruplarında ve her gün düzenlenen müzikallerle eğlenceyi doyasıya yaşıyorlar. Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar düzenlenen müzikaller ve gösterilerle oldukça eğlenceli anlar yaşarken daha sonra ise şişme oyun alanlarında enerjilerini atıyorlar. Anne, babalar ise çocuklarının ara tatilini eğlenceli şekilde geçirmelerinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

Çocuklar eğlenceye doyacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın tatillerini daha iyi geçirmesi için Çocuk Şenliği’ni düzenledik. 21 Ocak tarihinde açtığımız şenliğimize aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 29 Ocak saat 19:00’a kadar açık kalacak olan şenlikte çocuklarımız için birbirinden eğlenceli müzikaller sergilenecek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sadece müzikaller değil şişme ve diğer oyun alanlarında da doyasıya vakit geçirerek tatillerini doyasıya yaşayacaklar. Fuarımız her gün sabah saat 09.00’da kapılarını açıp, 19.00’a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm çocukları bekliyoruz” dedi.