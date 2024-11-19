Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde budadığı ağaçlardan elde ettiği odunları dar gelirli ailelere yakacak yardımı olarak ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Şahinbey Belediyesi, kış aylarında da desteğini sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mevsimine uygun olarak yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor.

İhtiyaç sahiplerine teslim ediliyor

Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar çerçevesinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için de gerekli işlemler yapılıyor. Budama işleminden elde edilen ağaç dallarını, yakacak olacak şekilde keserek paketleyen belediye ekipleri, daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor. Uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor, hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

“Vatandaşımızın yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu budama çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek “Ekiplerimiz mahallelerde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel olarak yaptığımız budama çalışmalarının dallarını belirlenen yoksul vatandaşlarımıza ve belediyemize talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte Şahinbeylilerin rahatı, huzuru için gün ya da saat gözetmeden mesai yapıyoruz” dedi.