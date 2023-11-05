Şahinbey Belediyesi, 6 takdir ile başlattığı başarıyı ödüllendirme kampanyasının 2 teşekküre düştüğü müjdesini verdi. Şahinbey Belediyesi başlattığı bu proje ile 116 bin öğrenciye bisiklet hediye etmiş olacak.

Öğrencilere bisiklet hediye ederek yüzlerini güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 takdirle başlattığı kampanyayı 2 teşekküre düşürdüğünün müjdesini sosyal medya üzerinden verdi. Takdir alan öğrencileri bisiklet hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu teşekkür belgesi olan öğrencilere de müjde vererek 2 teşekkürü olan öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini açıkladı.

2 teşekküre 1 bisiklet

Sosyal medya üzerinden öğrencilere müjde veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gençleri ödüllendirmeye ve spora teşvik etmeye devam ediyoruz. Tüm gençlerimiz bisiklet sahibi olmak istiyor. Şahinbey Belediyesi olarak 116 bin bisiklet alarak öğrencilerimize hediye edip başarıya teşvik ediyoruz. Daha önce 6 takdire bir bisiklet hediye ederek başlattığımız kampanyamızı süreç içerisinde 2 teşekküre kadar düşürdük. İki teşekkürü olan her öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.