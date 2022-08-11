Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem ayı nedeniyle Şahinbey ilçesinin değişik noktalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu

“Şahinbey’de yaşamak bir ayrıcalık”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Muharrem ayının önemine değinerek, “Öncelikle Gaziantepli hemşerilerimizin mübarek Muharrem ayını kutluyorum. Muharrem ayının en önemli etkinliği aşure dağıtımıdır. Bunu da her yıl başta Şahinbey Belediyemiz olmak üzere şehrimizdeki belediyelerimiz en iyi şekilde hayata geçiriyor. Aşure bizim birliğimizin, dirliğimizin, bütünlüğümüzün ve paylaşımımızın bir örneği. Gaziantep’te Şahinbey ilçemiz bu anlamda bir paylaşım ilçesi. Bu şehrin insanları bir biriyle paylaşmayı seviyor. Şahinbey Belediyemizin her yıl muharrem ayında gerçekleştirdiği aşure etkinliği büyük bir lezzet paylaşımına dönüşüyor. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şahinbey’de yaşamak bir ayrıcalıktır” dedi.

“Muharrem ayı birlik beraberlik ve kardeşlik demek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Muharrem ayında aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, “Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem ayı mübarek olsun. Muharrem ayı tarihte birçok olayın yaşandığı bir ay. Aynı zamanda Muharrem ayının hüzünlü tarafı var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Özellikle Muharrem ayının 10’u aşure günü şehrimizde, gelenek olarak aşure dediğimiz bu güzel tatlıyı yapar ve komşularıyla paylaşır. Bu çok güzel bir adettir. Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana yıllardır devam ettiğimiz aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. İçerisinde 17 çeşit malzeme olan aşuremizi hijyenik ortamda pişirip vatandaşımıza ilçemizin değişik noktalarında ikram ediyoruz. Sağ olsun milletvekillimiz Ali Şahin de aşure ikramımızda bizlerle birlikte vatandaşlarımıza aşure ikram etti. Aşure demek bolluk, bereket ve kardeşlik demek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” diye konuştu.