Şahinbey Belediyesi, ana cadde ve bulvarları asfaltlama çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, ana cadde ve bulvarları asfaltlama çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Uyguladığı projelerle kent içi trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatan Şahinbey Belediyesi, ana cadde ve bulvarları asfaltlama çalışmalarına da gece gündüz demeden devam ediyor. İnönü, Cemal Gürsel, Saçaklı ve Şenyurt mahallerini birbirine bağlayan Lami Paşa ve Karayılan caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde gece gündüz çalışma yapan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hızlı bir şekilde sürdürüyor.

“7/24 çalışmalarımız sürüyor”

Gece yapılan asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak şehrimizi güzelleştirmek adına 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin en işlek caddelerinden olan Karayılan Caddesi’nde yapılan asfaltlama çalışmasını gece 01.00’de yerinde inceledik. Ekiplerimiz sabah trafik akışına engel olmamak adına gece çalışıp sabaha kadar asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gece bu caddenin freze çalışmasını yaparak eski asfaltı kazıdık ve daha sonra yeni asfalt dökümünü yaptık. Böylelikle vatandaşlarımız daha konforlu bir yolu kullanarak geçişlerini sağlayabilecekler. Yolumuzun şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.