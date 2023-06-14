Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi kursiyerleri ve ana sınıfı öğrencileri kendi yaptıkları eserleri sergiledi.

Şahinbey Belediyesine bağlı Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi’ndeki kursiyerler yılsonu sergilerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Kursiyerler yıl boyu eğitimini aldıkları bölümlerde öğrendikleri ve yaptıkları eserleri sergilediler. Tesiste ayrıca ana sınıfı öğrencilerinin kendi el becerileri ile yaptıkları eşyalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisinde eğitim alan Sibel Özcan kurstaki imkan ve ortam sayesinde üniversiteyi kazandığını ifade ederek, “Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisinde Tel Kırma Eğitimi alıyorum. Sosyal tesiste aldığım eğitimle kendimi geliştirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanarak üniversiteye başladım. Psikolojik olarak çok kötü olduğum dönemlerde kurslarda gördüğüm eğitimlerin bana önemli faydaları oldu. Buradaki aile ortamı o zorlu süreçleri daha çabuk atlatmamı sağladı. Bizlere bu imkânı sunan Başta Mehmet Tahmazoğlu başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Serpil Yakan, kendisine olan özgüvenini Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi’nde kazandığını ifade ederek; “Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi’nde terzilik kursuna geliyorum. Burada aldığım eğitimlerle evde kullanmadığım malzemelerden çocuklarıma elbiseler yaptım. Kursa gelmeden önce içine kapanık bir yapım vardı. Bu kursa gelip, kendime yeni bir çevre edindikten sonra bu sorunumu da yenmiş oldum. Kendime olan özgüvenimi kazandım. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal tesise gelerek dikiş nakış öğrendiğini ve aile ekonomisine katkıda bulunduğunu aktaran Hülya Polat “Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi’nde dikiş nakış kursunda eğitim aldım ve evdeki kullanılmayan kumaşlardan çocuklarıma elbiseler yapabiliyorum. Onların ihtiyaçlarını daha az maliyetle karşılayabiliyorum. Burada aldığım eğitimler bana çok şeyler kattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.