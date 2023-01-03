Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılının ilk hediyesini 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılının ilk hediyesini 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine verdi.

Eğitim öğretime ve gençlere verdiği destekler ile adından sıkça söz ettiren Şahinbey Belediyesi’nden öğrencilere 2023’ün ilk günlerinde bir müjde daha geldi. Belediye; gençleri spora teşvik etmek için 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine 63 bin futbol, voleybol ve basketbol topu hediye ediyor.

Tahmazoğlu’ndan yeni yıl müjdesi

Her yıl öğrencileri adeta hediye yağmuruna tutan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden verdiği mesajda ‘’2023’ün ilk hediyesini; 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine vereceklerini ifade ederek, 63 bin adet profesyonel futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtılacağını müjdelemişti.

Müjdenin ardından topların dağıtımına başladıklarını söyleyen Başkan Tahmazoğlu; “Çocuklarımız kendileri için hazırladığımız futbol, basketbol ve voleybol topu hediyelerini; Şahinbey Kültür Merkezi, Akkent Spor Köyü ve Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezlerimizden alabilirler. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimdeki başarılarının yansıra spor da ve kültür sanatta da başarılı olmalarını istiyoruz. Bu anlamda onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz’ ifadelerini kullandı. Çocuklarının toplarını almak için Şahinbey Kültür Merkezi’ne gelen vatandaşlar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahamzoğlu’na teşekkür ederek “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her alanda Şahinbey için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.

Toplarını alan çocukların mutlulukları ise verilen yüzlerinden okunuyordu.