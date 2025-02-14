Gaziantep’te evlenmek isteyen 53 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftlerin nikah akdini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gerçekleştirdi.

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 53 çift, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Unutulmaz günde imza atmak isteyen çiftler başvuru sırasına göre çağırılırken, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü hayatlarının tarihi olarak evlilik cüzdanına yazdıran çiçeği burnunda çiftlerin nikah akitleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından gerçekleştirildi. Nikah tarihlerini 14 Şubat’a denk getirerek, unutulmaz bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda hayatlarını birleştirdi.

"Yeni evlenen çiftlerimize 40 bin TL geri ödemesiz nakit desteği veriyoruz"

Yeni evlenen çiftlere 40 bin TL geri ödemesiz nakit desteği verdiklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün talep çok fazla. Türkiye’de en çok nikah kıyan belediye Şahinbey Belediyesi. Biz gençlerimizin yaşlarını geciktirmeden evlenmesini istiyoruz. Evlilik yaşı gittikçe ileri doğru gidiyor. Gençler daha geç evleniyor ve çocuk sayısı azalıyor. Bizler daha erken evlenmesini istediğimiz için kampanyalar yapıyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi 2025 yılını aile yılı ilan etti. Hükümetimizin de evlenecek çiftlere açıkladığı destekler var. 150 bin TL faizsiz kredi veriyor. 2 yıl geri ödemesi de yok. Biz de bu kampanyaya Şahinbey Belediyesi olarak 40 bin TL geri ödemesiz nakit desteği veriyoruz. Ayrıca çamaşır makinesi ve maddi durumu olmayan çiftlerimize de çeyiz seti hediye ediyoruz. Evlenmeyen kalmasın diyoruz. Evliliği geciktirmeyelim. Tüm gençlerimiz bir an önce evlensin" dedi.

"İkinci çocuktan itibaren nakit desteği vereceğiz"

Çocuk sahibi olan çiftlere de müjdesini açıklayan Tahmazoğlu, "Ayrıca bu sene çocuk sahibi olanlara da müjdelerimiz var. 2. çocuktan itibaren çocuk bezi bizden. 2,3,4,5 diye sınırlama yok. Diğer yandan 2. çocuktan itibaren yılda 12 bin TL olmak üzere 3 yıl boyunca nakit desteği veriyoruz. 3. çocuk olursa desteğimiz daha da artıyor. Aylık 5 bin TL, 1 yılda 60 bin, 3 yılda 180 bin TL nakit desteği veriyoruz. 4. çocuk olursa aylık 4 bin, yılda 48 bin TL, 3 yılda da 144 bin TL destek vermiş oluyoruz. Yeter ki gençlerimiz çocuk sahibi olsunlar. Şimdiden evlenecek çiftlerimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu.