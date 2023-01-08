Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı içerisinde 25 bin 502 iş yerini denetleyerek vatandaşın sağlığı için 24 saat görev yaptı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı içerisinde 25 bin 502 iş yerini denetleyerek vatandaşın sağlığı için 24 saat görev yaptı.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle halkın bilinçli tüketici olmasını sağlamak için bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulmasına büyük önem veriyor.

"Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında"

Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılı içerisinde zabıta ekiplerimizce 25 bin 502 işyeri denetlenmiş olup, bu denetlemeler neticesinde 5 bin 208 iş yerine ihtar ve idari yaptırımlar uygulandı. Yapılan bu denetimlerde 33 bin 500 adet son kullanma tarihi geçmiş ürünlere zabıta ekiplerimiz tarafından el konuldu. Bunların içerisinde süt, gazlı içecekler, çikolatalar, yağlar ve daha birçok ürüne bozulması nedeniyle el konuldu. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmaları gerekiyor. Hangi market veya gıda satan iş yeri olursa olsun, son kullanma tarihlerine baksınlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini 153 zabıta ekiplerimize bildirmelerini toplum sağlığı açısından istirham ediyorum” dedi.