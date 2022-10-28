Şahinbey Belediyesi, 11 yıl önce hayata geçirdiği ’Hoş Geldin Bebek’ projesi ile yeni doğan 154 bin 149 aileyi ziyaret ederek, bebekleri için hediye paketleri verdi.

Şahinbey Belediyesi, 11 yıl önce hayata geçirdiği ’Hoş Geldin Bebek’ projesi ile yeni doğan 154 bin 149 aileyi ziyaret ederek, bebekleri için hediye paketleri verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun en önemli projelerinden birisi olan ’’Hoş Geldin Bebek’’ projesinde aile ziyaretleri sürüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan Hoş Geldin Bebek projesinde her gün iki ekip Şahinbey’de ikamet eden tüm aileleri ve bebeklerini evlerinde ziyaret ederek, görevli hemşire tarafından aileye çocuk gelişimi, anne sütünün önemi ve aşılarla ilgili bilgiler veriliyor. Şahinbey Belediyesi ise ziyaret sırasında anne-bebek bakım çantası, anne-bebek bakım rehberi, battaniye ve ateş ölçer gibi birçok malzemenin bulunduğu hediye paketi veriyor.

’’11 yıldır annelerin ve bebeklerin yanındayız’’

İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu ’’Hoş Geldin Bebek’’ projesi ekipleri günlük ortalama 80 bebek ve ailesini ziyaret ediyor. Ziyaretlerde anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Ekipler, bugüne kadar ilçe sınırları içinde dünyaya gelen 154 bin 149 bebeğe ‘Hoş Geldin’ diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.

’’Sağlıklı nesiller için ’hoş geldin’ bebek’’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hoş Geldin Bebek projesini önemsediklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak göreve başladığımızda Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek projelerini başlatmıştık. Her iki projemiz de başarıyla devam ediyor. Hoş Geldin Bebek projesinin öncelikli amacı bebek ölümlerini azaltarak, sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak. Bu projemizi Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Hoş Geldin Bebek projemizle 2 ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyorlar. Bebeklerin sağlıklı yetişmesi için bebeklerin aşısı, anne sütünün önemi, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anne bilgilendiriliyor. Bunun dışında Şahinbey Belediyesi olarak annelerimize ateş ölçer, bebek bakım rehberi, çanta ve battaniye hediye ediyoruz. Hoş geldin Bebek Projesinde ekiplerimiz bugüne kadar 154 bin 149 bebeği ziyaret etti. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına projemizi devam ettireceğiz” dedi.