Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği panelde Gazeteci Turgay Güler, Yusuf Alabarda ve Gaffar Yakınca 15 Temmuz kahramanlarını ve yaşananları anlattılar.

Şahinbey Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Gazeteci Turgay Güler, Yusuf Alabarda ve Gaffar Yakınca’nın katılımlarıyla 15 Temmuz Kahramanları isimli panel düzenledi. Düzenlenen panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Milletimizle gurur duyuyoruz"

Panel öncesinde yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un hain bir kalkışma olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “15 Temmuz hain bir darbe girişimidir. 15 Temmuz devletimizin içine sızan hainlerin dış güçlerden aldığı destekle darbe girişimi yapmasıdır. Ölünceye kadar nasıl nefisle şeytanla mücadele ediyorsak, FETÖ terör örgütüyle de ölünceye kadar mücadele etmek zorundayız. Bu tür örgütler yer altının sinsi örgütleridir. Gizlendikleri yerden hiç ummadığınız bir anda ortaya çıkabilirler. Bu nedenle millet ve devlet olarak, FETÖ terör örgütüne karşı her zaman uyanık olmak zorundayız. Milletimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanklara, toplara, helikopterlere, uçaklara ve mermilere karşı imanlı göğsünü siper etti ve bu hain darbe girişimine meydan vermedi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O da milletimize öncülük ederek, ‘Ben buradayım’ dedi ve meydanlara çıktı. Milletimizi hainlere karşı meydana davet ediyorum dedi ve milletimizde hava alanlarını, meydanları ve caddeleri doldurdular ve bu hain darbe girişimini engellediler. Bu milletimizin bayrak ve vatan aşkıdır. Düşmana karşı kalbinde zerre kadar korku olmadığının çok açık bir göstergesidir. Milletimizle gurur duyuyoruz” dedi.

"O gecenin kahramanları kadar korkakları da vardı"

Gazeteci Turgay Güler, 15 Temmuz sürecinde yaşadıklarını anlatarak, “15 Temmuz sürecinde yaşadıklarımın bir kısmı ya benimle mezara gidecek ya da 30-40 sene sonra bu olaylar konuşulacak. O gece yayına bağlamak için birilerini aradığımda telefonlarını açmamışlardı. Bunların içerisinde telefonlarını kapatanlarda, bağlanmak istemeyenlerde vardı. O gecenin kahramanları da vardı; Korkakları da vardı. 1915’te Tıbbiye öğrencileri gözlerini kırpmadan, aşkla, şevkle, gönüllü bir şekilde Çanakkale de savaşmaya gittiler. 1915’te o gencecik evlatlarımız Tıbbiyeliler dahi gözünü kırpmadan savaşa giderken, 15 Temmuz da ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul Bakırköy’de Belediye Başkanının konutunda sabaha kadar gizlendi. Kendisine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım telefonla ulaştığında ondan CHP teşkilatlarının da meydanlara çıkmasını rica ettiğinde teşkilatlarının can güvenliğini kimin sağlayacağını sordu ve buna yanaşmadı” dedi.

Hasan Sabbah’ın döneminde ki haşhaşilerin bu dönemde de var olup 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkıştıklarını ifade eden Gazeteci Yusuf Alabarda “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına ne haşhaşhiler sokmuşlar. Emir Subay’ından tutunda yanındaki daha birçok kişi ve ülkenin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş bir FETÖ yapısı var” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek, Gaffar Yakınca “15 Temmuz için işgalde denildi. Darbe de denildi. Aslında askeri darbe yoluyla işgal girişimiydi. Bu sıradan bir darbe girişimi değildi. Sıradan bir dış saldırıda değildi. İçeride kurulmuş, kurgulanmış uzun yıllar boyunca tohumları atılmış bir gizli örgütün Türk Devletini ele geçirme, bölme ve bundan 100 yıl önce yarım kalmış planı tamamlama teşebbüssüydü” diye konuştu.

Düzenlenen program sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazeteci Turgay Güler, Yusuf Alabarda ve Gaffar Yakınca’ya Bayrak ve Kur-an’ı Kerim hediye etti.