Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü’nde düzenlediği törenle öğrencilere bisiklet hediye etmeye devam ediyor.

Daha önce öğrencilere 44 bin bisiklet hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu sayıyı 104 bine çıkararak öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gençlere destek olduklarını ifade ederek, “Şahinbey’in torunları ile gurur duyuyoruz. Gençlerimiz 3 takdir alarak bisiklet sahibi oluyor. Daha sonra iki takdire ve teşekkür alan öğrencilerimizde bisiklet alacak. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, gençlerimizi uçakla Çanakkale’ye götürüyor. Tüm bu hizmetleri Şahinbey için gece-gündüz çalışarak vatandaşa hizmet eden Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Yine gece-gündüz demeden Gaziantep’imize hizmet eden Fatma Şahin Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tüm bu hizmetlerin hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mümkün. Cumhurbaşkanımıza destek olarak Türkiye Yüz Yılını hep birlikte kuracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Bir hayalim daha var"

Tüm gençlerin bisiklet sahibi olması için çalıştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gençlerimize bu güne kadar 44.000 adet bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. 60 bin bisiklet daha alarak öğrencilerimize hediye edeceğiz. Böylece öğrencilerimize toplamda 104 bin bisiklet hediye etmiş olacağız. Şuanda öğrencilerimize günlük 500 bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Daha önce 6 takdir alan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyorduk. Bunu 5’e daha sonra 4 takdire düşürmüştük. Şimdi ise 3 takdir alan öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. 15 Mayıstan itibaren de bu sayıyı 2 takdire düşüreceğiz. Daha sonra ise teşekkür alan öğrencilerimize de bisiklet hediye edeceğiz. Üniversiteli öğrencilerimizde unutmadık. Bu yıl üniversite okuyan öğrencilerimize ilk dönem 3 bin TL, ikinci dönemde de 3 bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL eğitim destek yardımında bulunduk. Bizim inancımızda öğrencinin zengini olmaz. Bizim inancımız bunu gerektiriyor. Gençlerimize bu vatan topraklarının kolay kazanılmadığını göstermek için bu zaman kadar 145 bin gencimizi ve vatandaşımızı uçakla Çanakkale’de ecdatla bir araya getirdik. 6 Şubatta biliyorsunuz büyük bir deprem yaşadık. Deprem felaketinde İslahiye ve Nurdağı’ndaki hemşerilerimize ve Adıyaman’daki kardeşlerimize destek olduk olmaya da devam ediyoruz. Adıyaman’daki öğrenci kardeşlerimize de destek olduk. Gençlerimizin bilim ve sanat alanında gelişmeleri için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ni kurduk. Burada Konservatuvarlar, Bilim Şahinbey sınıfları kurarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımız için 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında ‘Bi Dünya Kitap Bi dünya Eğlence’ isimli şenlik düzenledik. Bir hayalim kaldı onu da tamamlamak üzereyiz. Gençlerimiz için Yeşil Vadi Parkımızın içerisine 80 dönüm alan üzerine Geleneksel Sporlar Merkezi kuruyoruz. İçerisinde yaklaşık 100 tane atımız olacak. Gençlerimize orada ata binmeyi öğreteceğiz. Ayrıca bu tesisimizde gençlerimize ok atmayı öğreteceğiz. Aba ve yağlı güreşler yapılacak. İlave olarak Oba Çadırları kurduk. Çadırlarımızda her gün Özbek Pilavı ikram edeceğiz. Okullardaki öğrencilerimizi tesisimize davet ederek gençlerimize spor yaptırıp ikramlarda bulunacağız” ifadelerine yer verdi.

"Yatırımlarımız gençler için"

Gençler için birçok önemli hizmetler yaptıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Şahinbey’de şuanda 300 bin öğrencimiz var. Birçok şehrin nüfusundan daha fazla. Biz gençlerimizle iftihar ediyoruz. Onlara hizmet etmekten şeref ve gurur duyuyoruz. Bu nedenle gençlerimizin eğitim, kültür, sanat ve spor alanında gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Özellikle 5 tane okul 3 tane yurt yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. 215 tane gençlik merkezi ve tesis yaptık. Bu alanda 1 milyondan fazla öğrenci ve vatandaşlarımıza eğitim ve kurs verdik. Tesislerimizin içerisinde 166 tane anasınıfımız bulunuyor ve öğrencilerimiz burada eğitim alıyor. Savunma Sanayinde binlerce gencimiz yeni projeler için gece-gündüz demeden çalışıyor. Şahinbey Belediyesi olarak TEKNOFEST takımlarımıza sponsor olup destek oluyoruz. Gençlerimiz okulu bitirdiğinde meslek sahibi olsun işsiz kalmasın diyerek, Mesleki Eğitim Okullarına giden öğrencilerimize her yıl 6 bin 4 yılda 24 bin TL eğitim desteği sağlıyoruz. Gençlerimiz için 11 tane Millet Kıraathanesi yaptık. Şuanda da Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesini yapıyoruz ve burası 24 saat açık olacak. Kütüphanemiz yaklaşık 5’ay sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca gençlerimiz için bilim kampı yaptık. Öğrencilerimizin gelişimi için anasınıfından başlayarak eğitim ve boyama setleri, kumbara, beslenme kabı, tatil kitabı ve öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Başarılı öğrencilerimize 2.051 adet diz üstü bilgisayara hediye ettik. Pandemi döneminde 52.000 adet tablet dağıtarak Türkiye’nin en fazla tablet dağıtan belediyesi olduk. Gençlerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.