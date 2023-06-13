Havaların ısınmasıyla birlikte parklar hareketlenmeye başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Şahinbey İlçesi’ne 655 park yaptıklarını belirterek; vatandaşları, güzel zaman geçirmek adına parklara davet etti.

Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı, Şahinbey Parkı, Şelale Park başta olmak üzere 655 adet park yaparak Şahinbey İlçesi’ne kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşil alan miktarını 15 kat arttırdı.

655 adet park yaptık

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların parklarda daha fazla zaman geçirmeye başladığına dikkati çekerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yeşile önem verdik. 2009 yılından bu yana 655 park yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, Şahinbey’de yapılmayanları yaptık. Vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte eğlenip sporlarını yapabilmeleri için tüm parklarımıza spor aletleri yürüyüş yolları yaptık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 0.89’dan, 13.12 metrekareye çıkardık. Parklarımız bu yaz aylarında da çocukların, annelerin ve babaların en fazla zaman geçirdiği alanlar olacak” dedi.

"Yeşile önem veriyoruz"

Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesini yeşillendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, “Gaziantep kurak ve sıcak bir bölge bu nedenle ağaç dikimi çok önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana ağaç dikimi ve park yapımı konusunda ekibimizle birlikte son hızla çalışıyoruz. Şu ana kadar 4.765.487 milyon ağaç dikip, dağıtarak bir rekora imza attık. Bunun yanında milyonlarca mevsimlik çiçek üretip dikimini gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızı ailesi ile birlikte güzel zaman geçirmeleri adına parklarımıza davet ediyorum.” dedi.