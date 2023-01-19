Yaşları 30 ile 70 yaş arasında değişen vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi’nde Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Yaşları 30 ile 70 yaş arasında değişen vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi’nde Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

3 ayrı sınıfta eğitim gören 50 kursiyer; ortalama 3 ay süren eğitim sonrasında Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesi kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyorlar.

Her yaştan kursiyer var

Şahinbey Belediyesi tarafından; Binevler Mahallesi’ndeki Binevler Sosyal Tesisi’nde kadınlara yönelik açılan Kur’an Kursu’na her yaş grubunun büyük bir ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Yaşları 30 ile 70 arasında değişen kadınların yanı sıra çocuklar ve gençler de açılan kurslarda Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Gösterdikleri gayretle Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını da gösteren kadınlar, azimleri ile her yaştakilerin azmettiklerinde Kur’an-ı Kerim’in kolaylıkla öğrenilebileceğini gösteriyorlar.

Çok güzel bir duygu

Kursa katılan Emine Alaka, en büyük hayalinin Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek “Küçüklüğümde Kur’an-ı Kerim’i öğrenemediğim için hep buruktum. Rabbime şükürler olsun, artık öğrendim. Bu kursu açanlardan, emeği ve katkısı olanlardan Allah razı olsun. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek çok güzel bir duygu. Kendimi dünyaya yeni gelmiş gibi hissettim. Allah herkese Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi nasip etsin” dedi.

Annemle birlikte Kur’an’ı Kerim’i öğrendim

Kursa annesi ile birlikte gelen Aslı Zorkirişci, “İki aylık kurs süreci dolmadan Kur’an-ı Kerim ‘i okumayı öğrendim. 21 yaşındayım; keşke daha önce öğrenebilseydim. Haftanın beş günü annemle birlikte buraya geliyoruz ve O da kısa süre içerisinde Kur’an-ı Kerim’e geçti. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere böyle bir tesisi yaptığı ve bir çok alanda imkanlar sunduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kurs sayesinde Kur’an-ı öğrendim”

Kızı ile birlikte kursa geldiğini ve Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevgi Zorkirişçi, “Gelmeden önce tereddüt etmiştim. Ancak şimdi ise kaybettiğim zamanlar için pişmanım. Kızımla birlikte Binevler Sosyal Tesisi’ne gelerek Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendim. Kızım ile evde birbirimizi tamamlıyoruz. Birbirimize yanlışlarımızı gösteriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Herkese tavsiye ediyoruz”

Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevgi Zorkirişci, “Daha önce geldiğimde öğrenememiştim. Fakat şu anda hocamızın sayesinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek nasip oldu. Herkese bu tür kurslara gelmesini tavsiye ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’i okuyabilmek çok güzel bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin” temennisinde bulundu.

Çocuklarım da sosyal tesisten faydalanıyor

Gülsem Batmaz ise tesisten sadece kendisinin değil, çocuklarının da faydalandığını ifade ederek şunları söyledi: “İki yıldır Binevler Sosyal Tesisi’ne geliyorum ve bu tesiste hayatım değişti. Burada Kur’an-ı Kerim’i öğrendim. Namaz kılmaya başladım. Sureler Ezberledim. Sadece ben değil çocuklarımı da buradaki kurslara getiriyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.