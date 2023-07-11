Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde oluşturulan Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerinde geleceğin Selçuk Bayraktar’ları yetişiyor

‘Geleceğin Türkiye’sinin inşasında önemli rol oynayan Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak başarılı öğrencilerin eğitimi profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor. İlk olarak 19 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayan eğitimler başarılı bir şekilde sürüyor.

Önemli projelere imza atılıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldığını belirterek, “Dünyada söz sahibi olma yönünde önemli adımlar atan hükümetimiz, üreten nesiller yetiştirebilmek için Deneyap Atölyeleri oluşturdu. 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanıp üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var. Deneyap atölyelerini kazanan öğrencilerimiz ilk yıllarında tasarım ve üretim. İkinci yıllarında robotik kodlama, elektronik programlama ve daha sonra kendi seçtikleri alanda; ileri kodlama, siber güvenlik yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri gibi eğitimler görüyorlar. Bunların hepsi geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler. Öğrencilerimiz üçüncü yıllarında ise tamamen serbest şekilde kendi projelerini yapacaklar" diye konuştu.