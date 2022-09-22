Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen TEKNOBİLİM 2022 Bilim Şenliğine ev sahipliği yaptı.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen TEKNOBİLİM 2022 Bilim Şenliğine ev sahipliği yaptı.

Şahinbey Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte Havacılık ve Uzay Temalı Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapıyor. 22-23 ve 24 Eylül 2022 tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Üç gün boyunca düzenlenecek olan programda 48 atölye 12 söyleşi ve Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi yerleşkesi, Yamaçtepe Gençlik ve Bilim Kampı gerçekleştirilecek.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Havacılık Ve Uzay Temalı Bilim Şenliği açılış programına Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar açılış öncesinde düzenlenen söyleşi sonrasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde öğrenciler tarafından tasarlanan buluşları incelediler.