Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ fuarına 8 günde 100 bin kişi katıldı.

Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği 6. Kitap Fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 14 Ekim tarihinde kapılarını açmıştı. ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ temalı kitap fuarını açılış gününden bu yana 70 yazar ve 118 yayınevi ve 100 bini aşkın her yaştan vatandaş katıldı.

"Kitapseverleri yazarlarla buluşturduk”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ fuarına öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Kitap Fuarları çok önemli yazarlarla hem kitabın hem de okurların buluşması açısından güzel bir ortam. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde bu tür organizasyonlar için ideal bir alan. Kongre merkezimizin fuaye alanında 70 yazar ve 118 yayınevi yüz bini aşkın kitap severlerle buluştu. Her gün üç yazarımız söyleşi ve imza günlerinde okurları ile bir araya geldi. Kitabı yazan ve okuyanın buluşmasını çok anlamlı buluyorum. Şahinbey Belediyesi olarak okumayı ve okutmayı seviyoruz. Bu güne kadar 15 milyonu aşkın kitabı gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturduk. Buluşturmaya da devam ediyoruz. Kitap fuarımızın altıncısını gerçekleştirdik. Kitap fuarımızın Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Çok faydalı bir fuardı”

‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ Fuarı’nı ziyaret eden kitapseverler ve öğrenciler, “Şahinbey Belediyesi’nin daha önce düzenlediği kitap fuarlarını da ziyaret ettik. Birbirinden değerli yazarlar ve yayın evlerinin kitapları ile bir araya geldik. Özellikle tek tek tüm kitapçıları gezerek aradığımız kitapları burada tek bir alanda bulmak bizler için daha avantajlı. Ayrıca buradaki fiyatlar dışarıdaki kitapçılardan daha uygun. Şahinbey Belediye Başkanımıza bizlere böyle imkânlar sunduğu için çok teşekkür ederiz” diye konuştular.