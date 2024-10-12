Gaziantep Şahinbey Belediyesi 8’inci Kitap Fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 170 yayınevi ve 131 yazarın katılımıyla kapılarını açtı.

Şahinbey Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Şahinbey Kitap Günleri” temalı 8’inci kez kapılarını açtı. Birbirinden değerli 131 yazar ve kitap zenginliği ile 170 yayın evi Gaziantepli kitapseverler ile Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

“Kitap okumayı çocuklarımıza daha çok sevdireceğiz”

Fuarın açılışında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Dinimizin ilk emri oku. Bizim de Şahinbey Belediyesi olarak Gaziantep Valiliği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde 8’incisini düzenlediğimiz kitap fuarımıza 130 yazarımız katılıyor. Yazarlarla imza töreni yapılacak. Böylelikle kitap okumayı çocuklarımıza daha çok sevdireceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak 16 milyonun üzerinde kitap dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

“Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan kütüphane Türkiye’nin en önemli kütüphanelerinden”

Fuarda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve yazar Bahadır Nadir Yenişehirlioğlu, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan kütüphane Türkiye’nin en önemli kütüphanelerinden. Hem teknik hem de kitap açısından” şeklinde konuştu.

“Bu tür etkinliklerin devam etmesi için bizde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Benim kitap konusundaki hassasiyetimi herkes bilir. Ben de kitap okumayı çok severim. Şahinbey Belediyesine böyle bir fuar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesi için biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.