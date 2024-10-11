Şahinbey Belediyesi 8. Kitap Fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 12 Ekim Cumartesi günü 170 yayınevi ve 131 yazarın katılımıyla kapılarını açıyor.

Şahinbey Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Şahinbey Kitap Günleri” temalı 8. kez kapılarını açacak. Birbirinden değerli 131 yazar ve kitap zenginliği ile 170 yayın evi Gaziantepli kitapseverler ile Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelecek. Düzenlenecek fuarın resmi açılışı 12 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da yapılacak. Fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 131 yazar, 9 gün boyunca kitaplarını kitapseverlere imzalayarak, söyleşiler gerçekleştirecek.

Ünlü yazarlar Gaziantep’te

Yücel Arzen Bahadır Yenişehirlioğlu, Ramazan Yetkin, Bayram Meral, Mehmet Akif Ersoy, Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu, Şermin Yaşar, Hatice Kübra Tongar, Talha Bora Öge, Said Ercan, Prof. Dr. Nihat

Hatipoğlu, Dijital Baba Orhan Toker, Saliha Erdim, Serdar Tuncer, Fatih Duman, Mert Arık, Prof. Dr. Nurullah Genç, Mete Yarar, Anıl Basılı, Beyhan Budak, Sertaç Abi, Mehmet Ali Bulut gibi ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşileri de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde olacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Başkan Tahmazoğlu’ndan fuara davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha hemşehrileriyle buluşturacak olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Tüm kitapseverlerimizi fuarımıza bekliyorum. Kitap şehri Gaziantep’imiz 9 gün boyunca edebiyat, sanat ve kültür dolu günleri yaşayacak. Herkesi bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.