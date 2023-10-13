Şahinbey Belediyesi 6. Kitap Fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 14 Ekim Cumartesi günü 118 yayınevi ve 70 yazarın katılımıyla kapılarını açıyor.

Şahinbey Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temalı 6. Kez kapılarını açacak. Birbirinden değerli 70 yazar ve kitap zenginliği ile 118 yayınevi Gaziantepli kitapseverler ile Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelecek. Düzenlenecek fuarın resmi açılışı 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da yapılacak. Fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 70 yazar, 9 gün boyunca kitaplarını kitapseverlere imzalayarak, söyleşiler gerçekleştirecek.

Ünlü yazarlar Gaziantep’te

Prof. Dr. Mehmet Görmez, Bahadır Yenişehirlioğlu, Saliha Erdim, Tuna Kiremitçi, Dilek Cesur, Beyhan Budak, Sinan Yağmur, Cihat Yaycı, Türker Akıncı, Mete Yarar, Gülşen Gazel, Nurullah Genç, Hatice Kübra Tongar, Serdar Tuncer, Dr. Ersin Memişay, Saniye Bencik Kangal, İhsan Süreyya Sırma, Fatih Duman, Dursun Ali Erzincanlı, Kahraman Tazeoğlu, İbrahim Koç, Yusuf Kaplan, Şermin Yaşar, Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Nedim Şener, Mehmet Akif Ersoy, Prof. Dr. Yasin Aktay, Sıtkı Aslanhan gibi ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşileri de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde olacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Başkan Tahmazoğlu’ndan fuara davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha hemşerileriyle buluşturacak olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Tüm kitapseverlerimizi fuarımıza bekliyorum. Kitap şehri Gaziantep’imiz 9 gün boyunca edebiyat, sanat ve kültür dolu günleri yaşayacak. Herkesi bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.