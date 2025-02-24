Şahinbey Belediyesi 80 köyün 4 bin 305 km’lik arazi yollarını açarak çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi çiftçilerin ürünlerini toplarken ulaşımını daha kolay sağlayabilmesi yol açma çalışmasını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 80 köye, 4 bin 305 km’lik yo yaparak çiftçinin yüzünü güldürdü.

"Çiftçimizin her zaman yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ürünlerini daha rahat toplaması ve ulaşımlarının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpa-buğday tohumu, gübre, fıstık-zeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede şu anda 80 köyümüze 4 bin 305 km’lik yol açma çalışması yaptık. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullanabilecekler. Bu yollar, uzun yıllar hiçbir ihtiyaç duyulmadan çiftçimiz tarafından kullanılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun ürünleri bereketli olsun" dedi.