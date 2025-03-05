Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine sınav öncesinde deneme seti desteği sağlıyor.

Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş ile birlikte Mustafa Erman Ortaokulu’nda ve Yeşilevler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret edip başarılar dileyerek moral verdi. Eğitime verdikleri önemi vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, şu ana kadar öğrenciler için 3 milyondan fazla deneme seti desteği sağladıklarını belirtti.

"Eğitimi önemsiyoruz"

Öğrencilerin sınavlara hazırlanması için deneme sınavları düzenlediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sekizinci sınıftaki öğrencilerimiz LGS’ye 12. Sınıf öğrencilerimiz YKS sınavına girecekler. Biz de onları sınava hazırlamak için deneme sınavları yapıyoruz. Öğrencilerimize şu ana kadar 3 milyon 275 bin 275 adet deneme sınavı, kaynak kitap ve soru bankası desteğinde bulunduk. Sınava kadar deneme sınavları yaparak gençlerimizi LGS’ye ve YKS’ye hazırlıyoruz. Son yıllarda dağıttığımız kaynak kitaplar, testler ve açtığımız Şahinbey Millet Kütüphanesi ile birlikte öğrencilerimizin ders çalışma imkânları daha da artmış oldu. Son üç yıldır Şahinbey İlçemiz LGS sınavında birinci oluyor. İnşallah bu yıl da bu birinciliği bırakmayacak ve başarılarını arttırarak devam ettirecek. Bizde öğrencilerimizi her alanda olduğu gibi bu alanda da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitime büyük destek

Şahinbey Belediyesi, eğitim alanında sunduğu desteklerle öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunuyor. Dağıtılan deneme sınavı setleri, öğrencilerin gerçek sınav deneyimi kazanmasını sağlarken, eksiklerini belirleyerek kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin sınavlara daha bilinçli ve özgüvenli bir şekilde hazırlanması hedefleniyor. Belediyenin sunduğu eğitim destekleri yalnızca deneme sınavlarıyla sınırlı kalmıyor. Ücretsiz ders kitapları, eğitim materyalleri, kültürel etkinlikler ve kütüphane hizmetleri gibi birçok farklı alanda öğrencilerin yanında olan Şahinbey Belediyesi, gençlerin başarıya ulaşması için kapsamlı projeler yürütüyor.

Öğrenci ve velilerden büyük takdir toplayan bu destekler, önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edecek. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirterek, bu tür projelerin süreceğini vurguladı.