Şahinbey Belediyesi’nin 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği 6. Kitap Günleri fuarı protokolü Gaziantep Valiliği’nde imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 6.’sı düzenlenecek olan “Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” fuarının protokolü imzalandı. 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Her günü dolu dolu geçecek bir fuar”

Kitap fuarını önemsediğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Her şey değişebilir, ancak kitap ve kitabın lezzeti değişmez. Dijital bir çağdayız ve dijital materyaller hayatımıza çok fazla etki ediyor. Bu nedenle kitap fuarını önemsiyoruz. Bu tür faaliyetleri yıllara yayarak yapmakta güzel bir meziyet. Gençlerimizin okuyacağı kitaplar, onlara yol göstererek bilgi dağarcıklarını arttıracaktır. Düzenlenecek fuara çok kıymetli ve önemli yazarlar katılıyor ve her gün dolu dolu geçecek. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle bir organizasyona destek veren Şahinbey İlçe Kaymakamlığı’nı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, düzenlenen fuarın önemli olduğunu belirterek, “Böylesi önemli bir proje ile Gaziantepli vatandaşları ve gençleri kitapla ve yazarlarla buluşturan Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“15 milyon 500 bin kitap dağıtımı yaptık”

Gençlerin kitap okumasını önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensubuyuz. Bu çerçevede Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin daha çok kitap okuması için bugüne kadar 15 milyon 500 bin kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şahinbey Belediyesi olarak okullarımıza 21 tane Z Kütüphanesi, 11 tane Millet Kıraathanesi yaptık. Şimdi ise 40 bin metre kare alan üzerine Akkent Mahallemizde Şahinbey Millet Kütüphanemizi inşa ediyoruz. İnşallah 2 ay içerisinde tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Gençlerimizi kitaplarla buluştururken, bu kitapları yazan yazarlarla bir araya gelmesi ve sohbet etmesi büyük önem arz ediyor. “Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” sloganıyla 14-22 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Fuara 118 tane yayın evi 70 tane yazar katılacak. Her gün yazarlarla söyleşi ve imza günleri olacak. Bu çerçevede bizlere destek olan Gaziantep Valimiz Kemal Çeber’e, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’ya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’ye ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe’ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Böyle bir organizasyonda olmaktan mutluyuz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun düzenlediği kitap fuarlarının üniversitelere pozitif yansımaları olduğunu belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Şahinbey Belediyemizin gelenekselleştirdiği “Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” fuarı Gaziantep Valiliğimizin himayelerinde ve Şahinbey Belediye Başkanımızın destekleri ile 14-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak böyle önemli bir organizasyona paydaş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

“Herkesi kitap fuarına davet ediyorum”

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kitap fuarına herkesin katılması gerektiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdür Yasin Tepe, “14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarı kültür şehri Gaziantep yolunda atılan önemli bir adımdır. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber’e himayeleri için çok teşekkür ediyorum. Planlama, koordinasyon ve maddi anlamdaki destekleri için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize düzenlenecek olan kitap fuarına katılmalarını öneriyorum” diye konuştu.