Şahinbey Belediyesi, Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 103’üncü yıl dönümünde spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi, Akkent Spor Köyü ve YeşilVadi Millet Bahçesi’nde Engel Atlama Binicilik yarışması, Okçuluk, Dart, Mangala, Masa Tenisi ve E Spor Turnuvaları düzenledi. Düzenlenen müsabakalara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

“Bu topraklar kolay kazanılmadı”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını gençlere düzenledikleri etkinliklerle aktardıklarını belirterek, “Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde spor faaliyetleri düzenledik. Gençlerimiz spor yaparak, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu 103. Yılında bir araya geldiler. Çeşitli müsabakalarla yapılan etkinliklerde amaç gençleri bir araya getirerek sosyalleşmesini sağlamaktı. Müsabakalar sonrasında gençlerimize madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Bundan 103 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz” dedi.