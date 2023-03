Şahinbey Belediyesi kendi bünyesindeki sosyal marketten yararlanan ve SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) tarafından belirlenen ailelere 120 milyon TL nakdi destek sağlıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyeciliğin örnek çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Ramazan ayında 40 bin vatandaşa 120 milyon TL’lik nakdi destek sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor

Ramazan Bayramında 40 bin aileye 3 bin TL

Ramazan Bayramı öncesinde sosyal marketten yararlanan ve SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) tarafından belirlenen 40 bin aileye 3 bin TL destek sağlayan Şahinbey Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

“Vatandaşlarımızın yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Belediyemiz bünyesindeki sosyal market aracılığıyla her ay düzenli olarak 8 bin ailemize gıda, temizlik ve kıyafet desteği sağlıyoruz. 40 bin ailemize 3 yıldan bu yana Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Kasım ayında kış öncesinde ihtiyaçlarında kullanmak üzere her aileye 3 bin TL destek sağladık sağlamaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda büyük bir deprem felaketi yaşadık. Asrın felaketi olan bu deprem hepimizi etkiledi. Depremin yaralarını sarmak için Ramazan Bayramı öncesinde 40 bin ailemize ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 bin TL destek ödemesini hesaplarına yatırdık. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazanda yüzümüz güldü

Şahinbey Belediyesi’nden aldığı 3 bin TL desteğin bayram öncesinde ilaç gibi geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun. Bizlere bayram öncesinde, kış öncesinde para yardımında bulunuyor. Daha önceleri bulunduğu nakdi desteği Ramazan ayında da sağladı. Hesabımıza yatan bu para ile bayram ihtiyaçlarımızı, çocuklarımızın ve evimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştular.