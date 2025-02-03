Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 5’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonu’na, 3’ü hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilerek meclise sunuldu. 1 madde ise gündem dışı olup, meclise teklif karar olarak sunuldu. Oy birliği ile kabul edilen gündem dışı olan 12. madde Dış İlişkiler Komisyonuna havale edildi

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2’nci oturum toplantısını 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.