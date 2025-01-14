Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS için deneme sınavı yapan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş ile Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Şahinbey Belediyesi öğrencilere bugüne kadar 3 milyon 275 bin 275 adet deneme sınavı, kaynak kitap ve soru bankası desteği sağladı.

“Öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin sınavlara hazırlanması için 5 tane deneme sınavı yapacaklarını belirterek, “Sekizinci sınıftaki öğrencilerimiz LGS sınavına girecekler. Biz de onları sınava hazırlamak için deneme sınavları yapacağız. Öğrencilerimize şu ana kadar 3 milyon 275 bin 275 adet deneme sınavı, kaynak kitap ve soru bankası desteğinde bulunduk. Bu yılda 130 bin adet deneme kitabı aldık. Bunun 80.000 bin tanesini ortaokul öğrencilerimize LGS için kullanacağız. 50 bin tanesini de lise öğrencilerimize dağıtacağız. Sınava kadar 5 tane deneme sınavı yaparak gençlerimizi LGS ye hazırlayacağız. Son yıllarda dağıttığımız kaynak kitaplar, testler ve açtığımız Şahinbey Millet Kütüphanesi ile birlikte öğrencilerimizin ders çalışma imkânları daha da artmış oldu. Son üç yıldır Şahinbey İlçemiz LGS sınavında birinci oluyor. İnşallah bu yıl da bu birinciliği bırakmayacak ve başarılarını arttırarak devam ettirecek. Bizde öğrencilerimizi her alanda olduğu gibi bu alanda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.